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| | «Где кто?»: Старшая дочь Веры Брежневой поразила красотой и голосом

«Где кто?»: Старшая дочь Веры Брежневой поразила красотой и голосом

Сегодня, 10:17
Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками новым видео со своей старшей дочерью Соней. Фанаты пришли в восторг от внешности девочки.

«Где кто?»: Старшая дочь Веры Брежневой поразила красотой и голосом

 

16-летняя Соня Киперман в январе этого года заявила подписчикам, что уезжает в Калифорнию. Однако такие кардинальные перемены в судьбе дочери не означают для её мамы, что они сильно отдалятся друг от друга. Так на своей странице в Instagram звезда поделилась личным видео. На нём она с дочерью «кривляется» под популярный видеофильтр.

В видео поклонники смогли не только увидеть Соню, но и услышать её голос. «Где мама, а где дочь?», «Шикарные», «Вас не отличить», - пишут в комментариях пользователи. Они отмечают, что старшая дочь Веры Брежневой растёт необычайной красавицей. И с такой внешностью её ждёт большой успех заграницей. Они также обратили внимание на её голос. Приятный, лёгкий тембр располагает к себе, а вкупе с умопомрачительной внешностью делает из 16-летней красавицы ангела.
Елизавета Трюфель
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