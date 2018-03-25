«Где кто?»: Старшая дочь Веры Брежневой поразила красотой и голосом

16-летняя Соня Киперман в январе этого года заявила подписчикам, что уезжает в Калифорнию. Однако такие кардинальные перемены в судьбе дочери не означают для её мамы, что они сильно отдалятся друг от друга. Так на своей странице в Instagram звезда поделилась личным видео. На нём она с дочерью «кривляется» под популярный видеофильтр.
В видео поклонники смогли не только увидеть Соню, но и услышать её голос. «Где мама, а где дочь?», «Шикарные», «Вас не отличить», - пишут в комментариях пользователи. Они отмечают, что старшая дочь Веры Брежневой растёт необычайной красавицей. И с такой внешностью её ждёт большой успех заграницей. Они также обратили внимание на её голос. Приятный, лёгкий тембр располагает к себе, а вкупе с умопомрачительной внешностью делает из 16-летней красавицы ангела.
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