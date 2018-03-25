«В чём идти на сцену»: Елена Темникова решила прислушаться к поклонникам в выборе нарядов

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Мнения
У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.
От Редактора
Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.
32-летняя экс-солистка женской поп-группы Serebro, а теперь сольная исполнительница Елена Темникова призналась своим поклонникам, что в этом году первый раз
Бывшая участница женской музыкальной группы "SEREBRO" Елена Темникова не устает радовать своих фанатов и решила опубликовать фотографию, на которой
Исполнительница Елена Темникова на личном профиле в сети Instagram обнародовала фотоснимок со своей маленькой дочерью Александрой. Фанатам артистка дала советы