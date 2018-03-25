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«В чём идти на сцену»: Елена Темникова решила прислушаться к поклонникам в выборе нарядов

Сегодня, 11:29
Знаменитости нередко говорят, что их фанаты не так уж много понимают в стиле и моде в связи с тем, что не могут позволить себе носить брендовые вещи. Певица Елена Темникова решила поступить иначе, доверив поклонникам выбор своего сценического образа, как сообщает VistaNews.

«В чём идти на сцену»: Елена Темникова решила прислушаться к поклонникам в выборе нарядов

 

«Сегодня я такая. Какая, решаешь ты. Голосуй в комментариях», - призвала артистка, показав несколько образов в Instagram. Она отметила, что решила теперь быть женственной, о чём её и просили не один раз поклонники. Елена Темникова обещала позабыть на этот случай про «любимые спортивки», выйдя на сцену в том образе, который больше приглянётся фанатам.

«В чём идти на сцену»: Елена Темникова решила прислушаться к поклонникам в выборе нарядов

 

Поклонникам больше всего приглянулся именно первый из предложенных вариантов. Правда, обувь они всё же и там не одобрили, назвав её «чудо-тухлями». Действительно ли Темникова выступит именно в этом образе, а также будет ли и дальше доверяться подписчикам в выборе нарядов, не известно.

Ирина Летинская
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