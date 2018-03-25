Актер Иван Стебунов поделился новостью, что вскоре станет отцом

Знаменитый актер театра и кино Иван Стебунов поделился новостью, что в ближайшем будущем у него намечается свадьба, а еще, что он вместе со своей возлюбленной ожидает ребенка.

Пелагея Лебединская

В недавнем времени киноактер Иван Стебунов стал участником программы «Однажды», на которой поведал, что вскоре станет мужем и отцом. Иван Стебунов познакомился со своей второй половинкой во время работы в театре Михаила Ефремова. С тех пор молодая пара постоянно находится вместе и дома, и на работе. Девушка также актриса театра, в котором на данный момент работает Стебунов. Молодые решили узаконить свои отношения, однако дату бракосочетания актер держит в секрете. Также Иван оговорился, что надеется в скором будущем услышать в своем доме топот маленьких ножек, поэтому сразу же поклонники актера предположили, что будущая невеста беременна.Отметим, что в 2017 году Иван Стебунов снялся в фильме «Крым», который поднял большой рейтинг по кассовым сборам.