Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Актер Иван Стебунов поделился новостью, что вскоре станет отцом

Актер Иван Стебунов поделился новостью, что вскоре станет отцом

Сегодня, 10:09
Знаменитый актер театра и кино Иван Стебунов поделился новостью, что в ближайшем будущем у него намечается свадьба, а еще, что он вместе со своей возлюбленной ожидает ребенка.

Актер Иван Стебунов поделился новостью, что вскоре станет отцом

 

В недавнем времени киноактер Иван Стебунов стал участником программы «Однажды», на которой поведал, что вскоре станет мужем и отцом. Иван Стебунов познакомился со своей второй половинкой во время работы в театре Михаила Ефремова. С тех пор молодая пара постоянно находится вместе и дома, и на работе. Девушка также актриса театра, в котором на данный момент работает Стебунов. Молодые решили узаконить свои отношения, однако дату бракосочетания актер держит в секрете. Также Иван оговорился, что надеется в скором будущем услышать в своем доме топот маленьких ножек, поэтому сразу же поклонники актера предположили, что будущая невеста беременна.

Отметим, что в 2017 году Иван Стебунов снялся в фильме «Крым», который поднял большой рейтинг по кассовым сборам.
Пелагея Лебединская
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