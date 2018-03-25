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Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Анастасию Костенко критикуют за неумение делать рекламу в соцсети

Анастасию Костенко критикуют за неумение делать рекламу в соцсети

Сегодня, 09:34
Беременная жена Дмитрия Тарасова подверглась критике. Анастасия Костенко начала «неумело», как это решили подписчики, рекламировать товары в своём аккаунте в Instagram.

 

Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова сейчас находится в «интересном» положении. Чтобы как-то разнообразить свой досуг и пополнить семейный бюджет, она начала рекламировать товары разных компаний в своём микроблоге. Недавно она сделала рекламу нижнего белья, при этом сам товар не продемонстрировала, а показала только его упаковку, чем вызвала бурю негатива в свой адрес. Фолловеры обвинили Анастасию Костенко в неумении делать рекламу, тем более, что другими постами "из жизни" страница девушки не пополняется. С таким успехом, ей не удастся принести доход в семейный бюджет.

Подписчики и без того относятся к женщине двусмысленно. Одни поддерживают модель и её новоиспечённую семью, другие считают Костенко «разлучницей», якобы она стала причиной разрыва отношений Тарасова и Ольги Бузовой. Некоторые заподозрили, что на рекламном фото супруга Тарасова скрывает за пакетом свою вероятную беременность.
Дарья Дмитриева
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