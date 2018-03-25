Алексей Глызин рассказал, как молодой партнер ушел от Аллы Пугачевой

Знаменитый певец Алексей Глызин стал участником телепередачи «Секрет на миллион», где поведал общественности о многих тайнах из своей молодости.

Пелагея Лебединская

Алексей Глызин во время участия на передаче «Секрет на миллион» вспоминал о своей молодости. Он рассказал, как работал в далекие годы вместе с Примадонной Аллой Пугачевой, как на тот момент она ему нравилась, однако не разделяла его симпатию. С ней Глызин проработал вместе всего лишь один год, а после познакомился с певцом Буйновым и тот переманил его к себе, а Примадонна лишилась перпективного молодого таланта. С Буйновым они проработали вместе девять лет, и кроме того стали друзьями.Однако в один момент между ними пробежала «черная кошка». Глызин очень сильно обиделся на своего друга за то, что тот не навещал его в больнице, когда певец лежал в тяжелом состоянии с воспалением почек, и эта обида рассорила друзей. В данный момент они между собой общаются, но только исключительно в рабочей обстановке.В настоящее время Алексей Глызин не очень часто появляется на большой сцене. Однако в 2016 году вместе с певицей Валерией снялся в клипе к песне «Он и она», за исполнение которой они в 2017 году были награждены премией «Шансон года».