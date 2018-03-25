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| | Майли Сайрус поддержала запрет на продажу оружия в США после убийств школьников

Майли Сайрус поддержала запрет на продажу оружия в США после убийств школьников

Сегодня, 08:18
"Марш за наши жизни" поддержала кумир молодежи Майли Сайрус. Популярная исполнительница вышла в Вашингтоне на акцию против продажи оружия, о чем сообщила своим поклонникам в микроблоге. Фолловеры неоднозначно отреагировали на поведение певицы.

 

Майли Сайрус всегда была известна как скандальная личность и создавала такое же шокирующее творчество - снималась обнаженной в клипах, устраивала интимные фотосессии и даже остригла свою шевелюру. Однако певица не отдаляется от народа и поддержала марш против оборота оружия в США, появившись на митинге в Вашингтоне. Акция протеста состоялась после расстрела школьников в Паркленде, после чего население Америки задумалось о целесообразности продажи огнестрельного оружия.

В Instagram Майли Сайрус опубликовала фото, на котором она стоит рядом с плакатом "Никогда снова!!" и комментарий под снимком оставила аналогичный. Однако фолловеры звезды разделились во мнении - были такие, кто заявил, что проблема не в оружии, а в людях, которым нужно думать, прежде действовать. Они подчеркнули, что люди, подвергающиеся издевательствам, должны кому-то в этом открыться, а не причинять вред своим обидчикам. Таким комментаторам ответили, что подобные типы людей вообще не должны иметь доступ к оружию, ведь всего за 6 минут в школе стрелок убил 17 учащихся. Всего на марш в Вашингтоне вышли порядка полумиллиона человек.
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