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| | Ольгу Бузову прозвали темноволосой "русской Барби" после нового образа

Ольгу Бузову прозвали темноволосой "русской Барби" после нового образа

Сегодня, 07:32
Известная российская певица Ольга Бузова на своей странице в социальной сети Instagram показала необычный результат перевоплощения. Она стала напоминать Валерию Лукьянову, которую называют «русской Барби».

Ольгу Бузову прозвали темноволосой "русской Барби" после нового образа

 

Однако отличия у девушек существенно заметны. Так, Бузова темноволосая, а Лукьянова – блондинка. 32-летняя певица стремится к тому, что «создавать тренды», о чём неоднократно заявляла ранее. Об этом упоминается и в её песнях. Новый тренд внешности, по мнению подписчиков, был бы необходим для российской общественности. Предпосылкой для таких рассуждений стал снимок Бузовой с излишним макияжем и неестественной красотой.

Ольгу Бузову прозвали темноволосой "русской Барби" после нового образа

 

В более чем тысяче комментариев к фотографии можно было заметить негодование со стороны подписчиков. Они считают, что Бузова идёт природная красота и ей не стоит становиться новой «русской Барби». Напомним, что Лукьянова для преображения удалила себе несколько рёбер и регулярно экспериментирует над своей внешностью.
Вещий Олег
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