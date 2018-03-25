Ольгу Бузову прозвали темноволосой "русской Барби" после нового образа

Известная российская певица Ольга Бузова на своей странице в социальной сети Instagram показала необычный результат перевоплощения. Она стала напоминать Валерию Лукьянову, которую называют «русской Барби».

Однако отличия у девушек существенно заметны. Так, Бузова темноволосая, а Лукьянова – блондинка. 32-летняя певица стремится к тому, что «создавать тренды», о чём неоднократно заявляла ранее. Об этом упоминается и в её песнях. Новый тренд внешности, по мнению подписчиков, был бы необходим для российской общественности. Предпосылкой для таких рассуждений стал снимок Бузовой с излишним макияжем и неестественной красотой.

Вещий Олег

В более чем тысяче комментариев к фотографии можно было заметить негодование со стороны подписчиков. Они считают, что Бузова идёт природная красота и ей не стоит становиться новой «русской Барби». Напомним, что Лукьянова для преображения удалила себе несколько рёбер и регулярно экспериментирует над своей внешностью.