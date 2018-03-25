Поклонники сравнили Анфису Чехову с Ким Кардашьян

В прошлом году телеведущая отметила 40-летие, но фанаты Чеховой считают, что она даст фору многим юным девушкам. Поклонники отмечают, что фигура Анфисы заслуживает похвал и оваций, многие из них посчитали её идеальной.
Однако не все подписчики телеведущей с ними согласились. В комментариях разгорелись споры на тему того, какая же на самом деле фигура у Анфисы. Многие отметили, что сама звезда шоу-бизнеса полновата и не подходит под понятия идеала. Ответы на подобные высказывания не заставили себя долго ждать и фанаты Чеховой отметили, что в фигуре главное не стандартные размеры, а правильные пропорции. Некоторые из подписчиков отметили, что телеведущую больше украшает удачно подобранный купальник.
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