Поклонники сравнили Анфису Чехову с Ким Кардашьян

Анфиса Чехова поделилась с подписчиками откровенной фотографией в купальнике. По словам артистки, опубликовать она его решила для удовлетворения любопытства поклонников. Подписчики отметили сходство Анфисы с известной американской фотомоделью Ким Кардашьян.

Павел Селивёрстов

В прошлом году телеведущая отметила 40-летие, но фанаты Чеховой считают, что она даст фору многим юным девушкам. Поклонники отмечают, что фигура Анфисы заслуживает похвал и оваций, многие из них посчитали её идеальной.Однако не все подписчики телеведущей с ними согласились. В комментариях разгорелись споры на тему того, какая же на самом деле фигура у Анфисы. Многие отметили, что сама звезда шоу-бизнеса полновата и не подходит под понятия идеала. Ответы на подобные высказывания не заставили себя долго ждать и фанаты Чеховой отметили, что в фигуре главное не стандартные размеры, а правильные пропорции. Некоторые из подписчиков отметили, что телеведущую больше украшает удачно подобранный купальник.