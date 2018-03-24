Это не рок-н-ролл: Род Стюарт раскритиковал «прощальный тур» Элтона Джона

Прославленный британский исполнитель Род Стюарт считает «нечестным» завершение гастрольной карьеры знаменитого певца и музыканта Элтона Джона. Об этом Стюарт рассказал в эфире американского шоу «Что происходит с Энди Коэном».

Татьяна Преображенская

Известно, что Элтон Джон намерен провести трёхлетний прощальный гастрольный тур, который закончится заключительным выступлением в 2021.О прощальном туре звезды Род Стюарт высказался весьма нелестно. Британский певец сообщил, что проведение подобного мероприятия перед уходом совсем не в стиле рок-н-ролла. Род отметил, что если бы ему пришлось уйти на покой, то он «исчез бы и всё».Стюарт заявил, что прощальные гастроли Элтона к рок-н-роллу не относятся, это просто коммерческая деятельность. Он также предполагает, что после прощальных гастролей Элтон еще не раз появится на сцене. Британская знаменитость утверждает, что подобный фокус уже не раз проделывали другие звезды.