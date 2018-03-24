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| | Лолита чуть не погибла от тяжелой зависимости после развода

Лолита чуть не погибла от тяжелой зависимости после развода

Сегодня, 22:22
Певица Лолита Милявская участвовала в передаче «Привет, Андрей». На шоу солистка рассказала, с какими сложностями она столкнулась после разводы с Александром Цекало.

Лолита чуть не погибла от тяжелой зависимости после развода

 

Лолита начала увлекаться наркотиками. За год артистка истощила собственный организм до такой степени, что у нее развилось малокровие. Исполнительница сильно похудела и выглядела примерно так, как люди, освободившиеся из концлагеря. После развода с Цекало Лолита попала в психиатрическую клинику с серьезной депрессией. Вокалистке назначили медицинские препараты. В тот период жизни певица часто общалась с психологом. Хороший специалист научил ее справляться с трудностями и постепенно душевное состояние Милявской пришло в норму.

Сейчас Лолита счастлива с новым мужем. Нередко солистка приходит домой раздраженная и начинает отыгрываться на супруге. Лолите иногда кажется, что мужчина убежит от нее, так как у не сложный характер. Зрители назвали исполнительницу доброй женщиной и рекомендовали ей повысить самооценку и не наговаривать на себя лишнее.
Домбровский Сергей
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