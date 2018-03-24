Тимати похвастался новыми крутыми «каляками-маляками»

Рэпер Тимати продолжает пополнять галерею лэйбла крутыми работами современных художников. Поклонники ждут, когда в коллекцию пойдут детские рисунки.

Елизавета Трюфель

По словам Тимати, новая работа авторства Тимура Молотова пополнит коллекцию галереи «13». Она находится в Москве и собирает лучшие работы современных художников. Среди реальных талантов сегодня встречается множество людей, творчество которых, мягко выражаясь, не для всех – взрослые «каляки-маляки». Именно к последнему поклонники рэпера причислили холст кисти Молотова. Стоит отметить, что художник работает мастером барбершопа и тату-студии «13» и рисует прекрасные эскизы.Молодой человек перенёс культуру граффити на холст, стараясь не потерять и миллиметра «духа улиц». Но это не нашло отклика в разуме пользователей Сети. Для большинства настоящим искусством остаются работы Рембрандта и Айвазовского. Кроме того, подписчики посмеялись ещё и с внешнего вида артиста. «Носки со шлепками в комплекте с данным произведением искусства - зачёт», - оставил комментарий юзер. Тимати действительно представил картину одетым в домашнее, что вкупе дало больше комичный, нежели просветительский эффект.