"Русская Барби" показала голую грудь

«Русская Барби» Валерия Лукьянова опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети. Amatue позирует перед камерой обнаженной. Голую грудь девушки едва прикрывают распущенные волосы.

Татьяна Преображенская

Одесситка с кукольной внешностью решила удивить своих подписчиков новым эротическим фотоснимком. «Русская Барби» подписала свою публикацию «Позволь себе иметь идеальную фигуру».Валерия анонсирует поклонникам свой практикум, который, по словам модели, сможет изменить свою жизнь в лучшую сторону. Девушка пишет, что создает свои мотивирующие практикумы на основе древних знаний, актуальных по сей день.Пользователи оценили фотографию «русской куклы Барби» неоднозначно. Одни писали, что Лукьянова сумасшедшая, другие признавались девушке в любви, писали, что она очень красивая, фантастичная и очень эффектная.Среди пользователей были также такие, которым не совсем понравилось, что Amatue прикрыла грудь волосами. За несколько часов публикация набрала около 2000 отметок «Нравится»