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| | Ольга Бузова ищет мужчин среди фанатов

Ольга Бузова ищет мужчин среди фанатов

Сегодня, 21:39
Начинающая, но уже популярная певица Ольга Бузова наконец решила окружить себя мужчинами. На своей странице в Instagram артистка написала, что ищет мужчин в свою команду танцоров для нового шоу. Певица сознается, что замысел грандиозный, а для его реализации нужна мужская нотка.

Ольга Бузова ищет мужчин среди фанатов

 

Набрать команду артистка решила из числа фанатов. Для того чтобы «обузеть» соискателям нужно продемонстрировать хореографические навыки. Уже сам факт, что они могут приобщиться к бренду «Ольга Бузова» заставил фанатов вспоминать танцевальные па и делать растяжки, ведь просто мелькнуть на сцене рядом с кумиром – это уже возможность хорошо заработать.

Сейчас Ольга еще не прошла курс реабилитации своего колена, которое травмировала во время гастролей по Дальнему Востоку, но бездельничать не собирается. Свободное время она планирует посвятить кастингу.
Дарья Светозарова
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