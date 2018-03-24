Рудковская на Мальдивах в коньках на пластиковом катке станцевала лезгинку

Известный российский продюсер Яна Рудковская на своей странице в Instagram показала, как на Мальдивах танцует лезгинку в коньках на пластиковом катке. Это проходило в рамках флешмоба под песню Филиппа Киркоров «Цвет настроения синий».

Вещий Олег

Рудковская подчеркнула, что все действия происходят на Мальдивах, где сейчас и отдыхает звёздная пара. Муж продюсера, Евгений Плющенко, является олимпийским чемпионом по фигурному катанию., - написала Рудковская. Она также отметила, что найти лёд на Мальдивах было сложно, поэтому танцевать лезгинку пришлось на пластиковом катке. У Рудковской всё получилось и при таких условиях.Поклонники отметили, что флешмоб в рамках премьеры песни «Цвет настроения синий» набирает невероятных оборотов. Звёзды российского шоу-бизнеса записывают видеоролики, как танцуют под новую песню короля российской эстрады. Лучшим роликом на данный момент называют видео от Лолиты, ставшей самым обсуждаемым в Сети. Подписчики предложили Плющенко тоже принять участие во флешмобе и станцевать в коньках на песке.