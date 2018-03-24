Рудковская на Мальдивах в коньках на пластиковом катке станцевала лезгинку

Рудковская подчеркнула, что все действия происходят на Мальдивах, где сейчас и отдыхает звёздная пара. Муж продюсера, Евгений Плющенко, является олимпийским чемпионом по фигурному катанию. «У меня хоть фамилия не Плющенко, но я с ним всегда рядом, если что», - написала Рудковская. Она также отметила, что найти лёд на Мальдивах было сложно, поэтому танцевать лезгинку пришлось на пластиковом катке. У Рудковской всё получилось и при таких условиях.
Поклонники отметили, что флешмоб в рамках премьеры песни «Цвет настроения синий» набирает невероятных оборотов. Звёзды российского шоу-бизнеса записывают видеоролики, как танцуют под новую песню короля российской эстрады. Лучшим роликом на данный момент называют видео от Лолиты, ставшей самым обсуждаемым в Сети. Подписчики предложили Плющенко тоже принять участие во флешмобе и станцевать в коньках на песке.
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