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| | Татьяна Васильева вытянула Федора Добронравова с того света

Татьяна Васильева вытянула Федора Добронравова с того света

Сегодня, 21:44
Отечественная артистка Татьяна Васильева вытянула с того света актера Федора Добронравова во время выступления. Актриса работа вместе с Федором на сцене и первая заметила симптомы инсульта, а зрители даже не обратили внимания на это.

Татьяна Васильева вытянула Федора Добронравова с того света

 

Во время выступления Татьяна Васильева заметила, что у ее коллеги Федора Добронравова перестала двигаться одна рука, она просто висела как тряпка. После того, как спектакль закончился, артист отправился в свою гримерку. За Добронравовым направился сын Васильевой, когда он догнал артиста, то попросил его улыбнуться и тут же понял, что у Добронравова произошел инсульт прямо на сцене. После этого незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Когда доктора прибыли, оказали первую помощь и доставили артиста в клинику. Через некоторое время Добронравова переправили в Москву. 

Татьяна Васильева вытянула Федора Добронравова с того света

 

Медики поблагодарили Татьяну Васильеву и ее сына за оказанную помощь. Если бы артистка и ее отпрыск вовремя не отреагировали на признаки инсульта, то актер мог через несколько часов умереть. В данный момент здоровью Федора Добронравова ничего не угрожает, однако еще длительное время артист будет восстанавливаться.
Анна Котова
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