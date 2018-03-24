Татьяна Васильева вытянула Федора Добронравова с того света

Отечественная артистка Татьяна Васильева вытянула с того света актера Федора Добронравова во время выступления. Актриса работа вместе с Федором на сцене и первая заметила симптомы инсульта, а зрители даже не обратили внимания на это.

Во время выступления Татьяна Васильева заметила, что у ее коллеги Федора Добронравова перестала двигаться одна рука, она просто висела как тряпка. После того, как спектакль закончился, артист отправился в свою гримерку. За Добронравовым направился сын Васильевой, когда он догнал артиста, то попросил его улыбнуться и тут же понял, что у Добронравова произошел инсульт прямо на сцене. После этого незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Когда доктора прибыли, оказали первую помощь и доставили артиста в клинику. Через некоторое время Добронравова переправили в Москву.

Анна Котова

Медики поблагодарили Татьяну Васильеву и ее сына за оказанную помощь. Если бы артистка и ее отпрыск вовремя не отреагировали на признаки инсульта, то актер мог через несколько часов умереть. В данный момент здоровью Федора Добронравова ничего не угрожает, однако еще длительное время артист будет восстанавливаться.