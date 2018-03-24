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| | Лазарев: Я попал на сцену окольными путями

Лазарев: Я попал на сцену окольными путями

Сегодня, 20:35
В эфире программы «Сегодня вечером» чествовали Народного артиста Юрия Николаева и вспоминали его программу «Утренняя звезда». Вт начале передачи на экране появились архивные ролики, которые демонстрировали, как ныне аксакалы шоу-бизнеса делали первые шаги на сцене в передаче Юрия Николаева. Один из них – Сергей Лазарев.

Лазарев: Я попал на сцену окольными путями

 

Когда-то кареглазый мальчишка буквально «порвал» всех романсом «Очи черные» в своем исполнении, но как выяснилось, пробирался на сцену будущий серебряный призер «Евровидения-2016» окольными путями. По его словам, он сначала крутился около сцены, дарил артистам цветочки и подносил продукты.

Сергей вспоминает, что однажды мама послала его в магазин за хлебом. Товар ему отпускала общительная продавщица. Сам он тоже оказался говорливым мальчиком, и слово за слово – продавщица решила его познакомить со своей внучкой. На фото его потенциальная знакомая была изображена на сцене. Мальчишка буквально загорелся этой идеей. «А где это она?», - спросил Сережа. Работница прилавка не упустила случая похвастаться и рассказала, что девочка выступает в ансамбле «Непоседы». Лазарев также прошел прослушивание в ансамбль. С этого и начался его звездный путь.

На «Утренней звезде» он уже выступал сольно, у него начал ломаться голос, но мальчик все равно победил. Поначалу исполнял только романсы и оперные арии – уж очень хорошо они ему давались, а потом начал выступать в жанре «поп».
Дарья Светозарова
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