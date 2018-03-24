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| | Не видать духовки: Александр Маршал потерял деньги из-за Гете

Не видать духовки: Александр Маршал потерял деньги из-за Гете

Сегодня, 20:51
Популярный российский певец Александр Маршал стал участником интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. Компанию за игровым пультом певцу составила его коллега по сцене Анастасия Спиридонова. Девушка сразу заявила, что пришла в программу выиграть духовку и готова ради этого на все.

Не видать духовки: Александр Маршал потерял деньги из-за Гете

 

Игроки уверенно шли примерно до десятого вопроса, сохраняя все подсказки. Маршал продемонстрировал удивительные знания в американской рок-музыке, а Настя уверенно вспоминала школьную программу по литературе, в частности творчество Сергея Михалкова и Николая Чернышевского. Ощутимой помехой на пути стал Гомер с его «Илиадой». Для того, чтобы ответить на вопрос об Ахилле – главном герое эпической поэмы – участники израсходовали все подсказки. Однако несгораемую сумму им выиграть удалось.

Подкосил Александра и Настю другой вопрос – об Иоганне Вольфганге Гете, авторе «Фауста». Претенденты на состояние в полтора миллиона не смогли правильно ответить на вопрос о его наградах, и назвали Австрию вместо Великобритании. На самом деле именно Туманный Альбион не удостоил вдающегося поэта государственной награды. В итоге игроки остались с выигрышем в двести тысяч. Маршал чувствовал перед Настей свою вину, поскольку спиридонова просила его не идти ва-банк и забрать выигранные уже восемьсот тысяч. «Не видать духовки», - огорченно вздохнула она. Очевидно тот кухонный агрегат, который присмотрела Настя стоит более ста тысяч, причитающихся ей после раздела капитала.
Дарья Светозарова
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