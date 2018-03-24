Шею свело: Фанаты раскритиковали Волочкову из-за позы на фото

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз привлекла внимание пользователей новой фотографией. Танцовщица посетила загородный комплекс и конный клуб, решив поделиться эмоциями с подписчиками.

Домбровский Сергей

Новый снимок стал причиной критики. На этот раз пользователям не понравилась поза Волочковой. По мнению юзеров, балерина постоянно держит голову наклоненной вбок. Один из подписчиков предположил, что Волочковой свело шею. Другим пользователям не понравились меховые сапоги знаменитости. Они аргументировали свои претензии тем, что, во-первых, на дворе весна, во-вторых, от частого ношения в них завелись «вековые микроорганизмы», бактерии построили в «валенках» собственные небоскребы и даже микрорайоны.Нашлись и защитники Волочковой, которые считают ее красивой и советуют не обращать внимание на критику. Большинство пользователей нелестно отзываются в адрес танцовщицы. Ранее Волочкова уверяла публику, критика ее не интересует, она отдыхает в экзотических местах, живет на полную катушку и смеется над недоброжелателями.