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| | Егор Крид открыл тайну, кому посвятил «Миллион алых роз»

Егор Крид открыл тайну, кому посвятил «Миллион алых роз»

Сегодня, 19:57
Популярный исполнитель Егор Крид открыл тайну поклонникам, кому посвятил новую песню «Миллион алых роз», которую презентовал в рамках выпуска «Вечернего Урганта». Правда, интернет-пользователи не поверили, как сообщает «Версия.Инфо».

Егор Крид открыл тайну, кому посвятил «Миллион алых роз»

 

В припеве композиции Егора Крида – текст из хита Аллы Пугачёвой. Вся концепция тоже про алые розы. По словам артиста, это посвящается девушкам из проекта «Холостяк», где он участвует. Причём речь не прямо о розах, а, скорее, о внимании к особам женского пола – том, насколько певец его проявляет и как обходителен.

Егор Крид открыл тайну, кому посвятил «Миллион алых роз»

 

Однако фанаты посчитали, что кумир слукавил. Они решили, что речь в песне идёт о расставании с бывшей возлюбленной артиста – певицей Нюшей. Правда, Егор Крид не один раз писал, что с этой девушкой его больше ничего не связывает, и он о неё забыл, но поклонники считают, что это просто игра. Они посоветовали, если исполнитель не хочет, чтобы его творчество связывали с Нюшей, делать не такие явные отсылки к ней.

Ирина Летинская
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