Егор Крид открыл тайну, кому посвятил «Миллион алых роз»

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Мнения
Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.
От Редактора
Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.
На днях в YouTube появилась кавер-версия на песню Егора Крида «Слеза». Более 40 тысяч пользователей уже посмотрели ролик, среди них оказался и сам исполнитель.
Популярный российский рэп-исполнитель Егор Крид опубликовал на своем аккаунте в Instagram новую видеозапись. На ролике певец поёт в ночном клубе песню «Где ты,
Певец Егор Крид на праздничном концерте «О чем говорят мужчины?», который состоялся на сцене Crocus City Hall, сумел удивить своих поклонников. Он исполнил