Темникова раскрыла обман Ольги Серябкиной

Экс-участница популярной группы SEREBRO Лена Темникова поведала об обмане и лживой натуре своей коллеги Ольги Серябкиной. Темникова обинила солистку музыкального коллектива в чрезмерной тяге к лицимерности, которую она демонстрирует в последнее время.

Пойда Анна

Недовольство Елены Темниковаой, которая покинула SEREBRO, начав сольную карьеру, вызвало несоответствие слов и поступков ее «заклятой подруги» Ольги Серябкиной. Солистка группы недавно опубликовала в своем аккаунте в соцсети Instagram трогательный пост, в котором призналась, насколько сильно ей не хватает ее бывшей коллеги, ушедшей в «свободное плавание», при этом подчеркнув важность того, чтобы оставаться честной с самой собой, не изменяя своим принципам и двигаться вперед.Темникова наряду с другими подписчиками певицы умилилась столь «тёплым» словам в свой адрес, поэтому, когда они столкнулись за кулисами перед одним из выступлений, Елена с искренней улыбкой поспешила обнять Серябкину, которая, в свою очередь, презрительно скривившись, отвернулась от нее.Возмущенная звезда призывает подписчиков Серябкиной не повторять ее ошибку, а именно не верить Ольге, поскольку все ее слова припитаны ложью и лицимерием.