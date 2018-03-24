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| | Тот еще ходок: Глызин откровенно рассказал о многочисленных изменах женам

Тот еще ходок: Глызин откровенно рассказал о многочисленных изменах женам

Сегодня, 20:59
Героем программы «Секрет на миллион» стал экс-солист группы «Веселые ребята» Алексей Глызин. В беседе с ведущей передачи Лерой Кудрявцевой он раскрыл несколько личных секретов. Из его рассказа выяснилось, что в былые годы певец не был примерным супругом, но умудрился сохранить со своими благоверными отличные отношения.

Тот еще ходок: Глызин откровенно рассказал о многочисленных изменах женам

 

Глызин признается, что популярность стала его бичом и практически сломала жизнь. В конце 80-х – начале 90-х мало какая барышня не мечтала провести с ним ночь любви. Иногда жены артиста так сильно ревновали его к поклонницам, что закатывали настоящие истерики. С первой женой из-за влюбчивости Алексея ему пришлось расстаться. В его жизни появилась некая Женя, с которой он познакомился во время съемок. Девушка покорила его своей сексуальностью и притягательностью, и певец вскоре ушел из семьи. Однако создать ячейку общества с Евгенией певец не смог, несмотря на сильное желание. Любовница решила не отягощать себя брачными узами и упорхнула к следующему кавалеру.

Потом певец женился вол второй раз. Однако жизни ничему не научила его, и он снова начал изменять уже очаровательно Сании. Женщина сильно страдала от неверности Алексея и даже решилась на развод. Артист вовремя одумался и решил любыми средствами спасти свой второй брак. Сания рассказывала, что Глызин начал давить на жалость, рассказывать об ухудшении самочувствия, не забывая попутно заваливать ее подарками. И сердце женщины дрогунла. Она впустила Алексея в дом, и больше он оттуда уже не вышел (не стоит понимать буквально).

Супруги уже отпраздновали серебряную свадьбу. Алексей не устает восхищаться женственностью и мудростью жены и уверяет, что ему с ней очень повезло. С первой женой они долго не общались, однако сейчас он частый гость в ее доме. Теперь бывший «ходок» уделяет много внимание своим сыновьям и внуку, но не забывает делать Сании романтические подарки.
Дарья Светозарова
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