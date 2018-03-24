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| | Лера Кудрявцева призналась в любви к звёздам

Лера Кудрявцева призналась в любви к звёздам

Сегодня, 19:10
Телеведущая Лера Кудрявцева поразила фанатов кругом своих интересов, добавив к ним увлёчённость космосом. Она даже посетила столичный планетарий.

Лера Кудрявцева призналась в любви к звёздам

 

Опытом телезвезда поделилась на своей странице в социальной сети. По признанию Кудрявцевой, вселенная и космос в целом являются её любимыми темами для обсуждения и раздумий. «Сотни миллиарды галактик не дают мне покоя, фантастические масштабы не укладываются в голове», - пишет телеведущая в Сети. Это удивило некоторых фанатов, которые считали, что популярную блондинку не интересуют экстраглобальные вопросы. Ответ на них она могла найти в Планетарии ЦДРА, который посетила.

Лера Кудрявцева призналась в любви к звёздам

 

Одним из главных интересующих её вопросом Лера Кудрявцева также не забыла поделиться: «Кто мы, сидящие здесь в пластмассовом неживом виртуальном мирке?» - этим вопросом задаются не только земные звезды, но и вполне обычные земные люди. Многих размышления и наблюдения за другими планетами пугают, поэтому они предпочитают просто знать, что космос большой.
Елизавета Трюфель
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