Лера Кудрявцева призналась в любви к звёздам

Телеведущая Лера Кудрявцева поразила фанатов кругом своих интересов, добавив к ним увлёчённость космосом. Она даже посетила столичный планетарий.

Опытом телезвезда поделилась на своей странице в социальной сети. По признанию Кудрявцевой, вселенная и космос в целом являются её любимыми темами для обсуждения и раздумий. «Сотни миллиарды галактик не дают мне покоя, фантастические масштабы не укладываются в голове», - пишет телеведущая в Сети. Это удивило некоторых фанатов, которые считали, что популярную блондинку не интересуют экстраглобальные вопросы. Ответ на них она могла найти в Планетарии ЦДРА, который посетила.

Елизавета Трюфель

Одним из главных интересующих её вопросом Лера Кудрявцева также не забыла поделиться: «Кто мы, сидящие здесь в пластмассовом неживом виртуальном мирке?» - этим вопросом задаются не только земные звезды, но и вполне обычные земные люди. Многих размышления и наблюдения за другими планетами пугают, поэтому они предпочитают просто знать, что космос большой.