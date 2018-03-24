Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Джамала показала реальные репетиции участников шоу «Голос страны»

Джамала показала реальные репетиции участников шоу «Голос страны»

Сегодня, 19:09
Популярная певица Джамала показала своим подписчикам в социальной сети, как в реальном времени проходят репетиции участников телепроекта «Голос страны».

Джамала показала реальные репетиции участников шоу «Голос страны»

 

На видео она тренирует казака Сиромаху и Ирину Федишин, которым долго рассказывает о правильной постановке дыхания, без которой не добиться необходимой чистоты вокала. Джамала приглашена на проект в качестве судьи, но, тем не менее, принимает активное участие в подготовительной работе, как тренер. Певица ждет первого ребенка и потому извинилась перед своими подписчиками, что у нее не всегда правильно уложена прическа. Она просто забывает о своей внешности во время работы.

Поклонники Джамалы успокоили певицу и пожелали ей счастливо пережить беременность и благополучных родов.
Сергей Денисов
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