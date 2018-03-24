Джамала показала реальные репетиции участников шоу «Голос страны»

На видео она тренирует казака Сиромаху и Ирину Федишин, которым долго рассказывает о правильной постановке дыхания, без которой не добиться необходимой чистоты вокала. Джамала приглашена на проект в качестве судьи, но, тем не менее, принимает активное участие в подготовительной работе, как тренер. Певица ждет первого ребенка и потому извинилась перед своими подписчиками, что у нее не всегда правильно уложена прическа. Она просто забывает о своей внешности во время работы.
Поклонники Джамалы успокоили певицу и пожелали ей счастливо пережить беременность и благополучных родов.
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