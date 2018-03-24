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От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | СМИ: Цымбалюк-Романовская не планировала рожать от экс-супруга Джигарханяна

СМИ: Цымбалюк-Романовская не планировала рожать от экс-супруга Джигарханяна

Сегодня, 19:02
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не планировала рожать ребенка от артиста. Информация о ее беременности оказалась фейком.

СМИ: Цымбалюк-Романовская не планировала рожать от экс-супруга Джигарханяна

 

Пианистка призналась, что она мечтала о ребенке и говорила об этом со своим супругом, однако мечтам не удалось осуществиться. Армен Джигарханян не любил обсуждать эту тему.

Цымбалюк-Романовская также поведала о том, что у нее не было отношений с мужчинами с 2001 года. Однако общественность приписывает Виталине романы с приезжими актерами, которые гонятся за популярностью. Экс-супруга народного артиста заявила, что не судит хейтеров, так как они не состоялись в жизни и стараются получить славу посредством сплетен.
Татьяна Преображенская
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