СМИ: Цымбалюк-Романовская не планировала рожать от экс-супруга Джигарханяна

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не планировала рожать ребенка от артиста. Информация о ее беременности оказалась фейком.

Татьяна Преображенская

Пианистка призналась, что она мечтала о ребенке и говорила об этом со своим супругом, однако мечтам не удалось осуществиться. Армен Джигарханян не любил обсуждать эту тему.Цымбалюк-Романовская также поведала о том, что у нее не было отношений с мужчинами с 2001 года. Однако общественность приписывает Виталине романы с приезжими актерами, которые гонятся за популярностью. Экс-супруга народного артиста заявила, что не судит хейтеров, так как они не состоялись в жизни и стараются получить славу посредством сплетен.