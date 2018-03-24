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| | Пора лечиться: Волочкова продолжает позориться, но уже на лошади

Пора лечиться: Волочкова продолжает позориться, но уже на лошади

Сегодня, 18:17
Звезда балета Анастасия Волочкова снова удивляет публику Instagram. Несмотря на то, что фанаты балетной дивы уже привыкли к ее нестандартным «перфомансам», однако ее последнее фото доказало, что интернет-общественность видела не все.

Пора лечиться: Волочкова продолжает позориться, но уже на лошади

 

На новом снимке Настя снова делает свой традиционный шпагат, однако, не на полу в спортзале и даже не на борту яхты. Теперь Волочкова взгромоздилась на лошадь и буквально раздвинула ноги, сидя в седле циркового скакуна.

Фанаты, едва оправившись от потрясения, начали писать танцовщице комплименты. Они заявили, что это лучший шпагат в исполнении Насти за последнее время. Балерину похвалили за находчивость и мастерство. Без ложки дегтя, конечно, не обошлось. Некоторые подписчики посчитали, что делать шпагат на стоящей спокойно лошади – это не Бог весть какой фокус. «Вот если бы на бегу…», - написали они. Другие и вовсе разоткровенничались: «Мне б к психологу. Меня преследуют шпагат-баня-диван. Срочно лечиться, лечиться и еще раз лечиться», считая, что своими шпагатами Волочкова только позорится.

Всего за минуту публикацию Насти отметили лайками несколько сотен подписчиков. Еще несколько человек оставили отзывы в профиле знаменитости.
Дарья Светозарова
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