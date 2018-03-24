Пора лечиться: Волочкова продолжает позориться, но уже на лошади

Звезда балета Анастасия Волочкова снова удивляет публику Instagram. Несмотря на то, что фанаты балетной дивы уже привыкли к ее нестандартным «перфомансам», однако ее последнее фото доказало, что интернет-общественность видела не все.

Дарья Светозарова

На новом снимке Настя снова делает свой традиционный шпагат, однако, не на полу в спортзале и даже не на борту яхты. Теперь Волочкова взгромоздилась на лошадь и буквально раздвинула ноги, сидя в седле циркового скакуна.Фанаты, едва оправившись от потрясения, начали писать танцовщице комплименты. Они заявили, что это лучший шпагат в исполнении Насти за последнее время. Балерину похвалили за находчивость и мастерство. Без ложки дегтя, конечно, не обошлось. Некоторые подписчики посчитали, что делать шпагат на стоящей спокойно лошади – это не Бог весть какой фокус. «», - написали они. Другие и вовсе разоткровенничались: «», считая, что своими шпагатами Волочкова только позорится.Всего за минуту публикацию Насти отметили лайками несколько сотен подписчиков. Еще несколько человек оставили отзывы в профиле знаменитости.