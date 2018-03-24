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| | Взрослый сын Эвелины Блёданс шокировал общественность внешним видом

Взрослый сын Эвелины Блёданс шокировал общественность внешним видом

Сегодня, 17:43
Старший сын актрисы Эвелины Блёданс изменился до неузнаваемости. И «не узнали» его настолько, что лучше бы не видели, как говорят поклонники.

Взрослый сын Эвелины Блёданс шокировал общественность внешним видом

 

Сыну Николаю исполнилось в прошлом году 23 года. Эвелина признавалась, что её отношения ос старшим сыном нельзя назвать прекрасными. Несколько лет назад он даже заявил о желании исчезнуть из жизни артистки. Однако теперь в семье актрисы, должно быть, всё наладилось. Ведь находясь в Израиле, Блёданс уговорила его сделать совместное фото для социальной сети.

Взрослый сын Эвелины Блёданс шокировал общественность внешним видом

 

Для некоторых поклонников появление парня в ленте с подписью «В Израиле с сыночком Колей» стало неожиданностью. Они даже не знали о его существовании. Но те, кто был осведомлён, неоднозначно приняли перемены. «Зелёный человек» кому- то показался жизнерадостным панком, а кому-то – взрослым ребёнком с израненной душой. Но никто из них не ожидал увидеть Николая в зелёных цветах и с «травой» на голове. Притом поклонники отметили, как сильно мама с сыном похожи друг на друга – внешне и духовно.
Елизавета Трюфель
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