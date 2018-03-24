Младшая дочь Игоря Крутого превратилась в красавицу

Новая фотография жены Игоря Крутого Ольги повергла в шок поклонников. На Фото Ольга позировала перед камерой вместе с младшей дочерью Александрой.

14-летняя красавица ведет закрытую жизнь, поэтому пользователи могут наблюдать за ее взрослением только по снимкам на странице Ольги или старшей дочери Виктории. Фотография Ольги и Александр вызвала много положительных комментариев. Подписчики написали, что Александра превратилась в настоящую красавицу. Однако и ее маму не оставили без комплиментов. Отметим, что сам Игорь Крутой, несмотря на загруженный график, все свободное время проводит с дочкой.

Анна Котова

Старшая дочь Игоря Крутого Виктория некоторое время назад стала бьюти-блогером. Виктория снимает ролики, на которых делится со всеми своими секретами красоты. Перед Новым годом знаменитость подверглась критике, так как заявила, что прошла процедуру восстановления молодости ушей. Дело в том, что из-за тяжелых сережек у Виктории изменились мочки ушей, поэтому 32-летняя знаменитость прибегла к услугам пластического хирурга.