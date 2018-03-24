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| | Джордж из джунглей изменился до неузнаваемости из-за лишнего веса

Джордж из джунглей изменился до неузнаваемости из-за лишнего веса

Сегодня, 17:25
Популярный актер Брендан Фрейзер, знаменитый по фильму «Джордж из джунглей», сильно изменился. Недавно актера заметили на одном из пляжей Барбадоса, где он отдыхал вместе с детьми.

Джордж из джунглей изменился до неузнаваемости из-за лишнего веса

 

Брендан Фрейзер считался очень сексуальным актером после выхода в 1997 году на экраны картины «Джордж из джунглей». В большинстве картин артист демонстрировал свой накаченный торс, что привлекало все больше и больше поклонниц. Некоторое время назад папарацци засняли артиста на пляже Барбадоса, где он отдыхал в компании детей и бывшей жены. Знаменитость еле узнали, так как он сильно набрал в весе и был с маской для ныряния. Лишний вес Брендан объяснил тем, что во время съемок он получал травмы, за которыми следовали операции.

Сильно подкачала актера операция по удалению части позвоночника в нижней части спины. Фрейзер перенес также операцию по замене части коленного сустава, а также восстановлению голосовых связок. Артист рассказал, что на протяжении семи лет пробыл в различных клиниках, так как его здоровью требовалась поддержка. Однако на этом все не закончилось. После развода с супругой у актера началась депрессия, которая привела к безразличию к внешнему виду. В данный момент Бренден Фрейзер стал следить за собой и пытается сбросить лишний вес.
Анна Котова
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