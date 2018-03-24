Марина Федункив заставила фанатов плакать от смеха своим видеороликом

Марина Фендукив наблюдательная женщина и замечательная комедийная актриса. Она ходит по улицам и замечает то, к чему другие относятся, как к банальности.

Сергей Денисов

На сей раз артистка отрефлексировала по поводу ухоженных красоток за рулем шикарных авто. Она сняла ролик, где стоит рядом с совершенно несуразным по форме автомобилем и выдала монолог о «процветающих барышнях» за рулем престижных иномарок.Ролик был выложен Мариной на страничку в социальной сети и вызвал бурю положительных эмоций у фанатов. Видео моментально набрало несколько десятков тысяч просмотров. Комментаторы благодарили актрису за доставленный адреналин. Многие признавались в том, что давно так искренне не веселились. Третьи удивлялись способности автора замечать вокруг себя парадоксальные картинки и явления.