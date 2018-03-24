Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Марина Федункив заставила фанатов плакать от смеха своим видеороликом

Марина Федункив заставила фанатов плакать от смеха своим видеороликом

Сегодня, 17:19
Марина Фендукив наблюдательная женщина и замечательная комедийная актриса. Она ходит по улицам и замечает то, к чему другие относятся, как к банальности.

Марина Федункив заставила фанатов плакать от смеха своим видеороликом

 

На сей раз артистка отрефлексировала по поводу ухоженных красоток за рулем шикарных авто. Она сняла ролик, где стоит рядом с совершенно несуразным по форме автомобилем и выдала монолог о «процветающих барышнях» за рулем престижных иномарок.

Ролик был выложен Мариной на страничку в социальной сети и вызвал бурю положительных эмоций у фанатов. Видео моментально набрало несколько десятков тысяч просмотров. Комментаторы благодарили актрису за доставленный адреналин. Многие признавались в том, что давно так искренне не веселились. Третьи удивлялись способности автора замечать вокруг себя парадоксальные картинки и явления.
Сергей Денисов
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