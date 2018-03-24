Ботокс до неузнаваемости изменил Ирину Розанову

Прославленная отечественная актриса Ирина Розанова шокировала изменениями в своём облике своих многочисленных фанатов, которые буквально не узнали 56-летнюю артистку, перевоплощённую в молодую девушку.

Александр Вест

Широкую известность Розанова получила благодаря съёмкам в многочисленных российских телесериалах и фильмах, среди которых такие картины как: «Ворошиловский стрелок», «С новым годом, мамы», «Стиляги», «Облако-рай» и многие другие. Недавно в Сети появились фотографии, на которых Ирина предстала перед объективом фотокамер в совершенно ином образе, вызвав восторг её поклонников. Качественные изменения во внешности артистки связаны с регулярными инъекциями ботокса, к которым ей пришлось прибегнуть из-за роли в телесериале про советского министра культуры, где Розановой пришлось играть Екатерину Фурцеву.Сама актриса не раз замечала, что ради похудения ей приходилось мучить себя голоданием, чтобы держать себя в форме. По словам Розановой, лишь во время интенсивных съёмок ей удаётся без проблем держать вес под контролем.