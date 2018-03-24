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| | Бейонсе порадовала фанатов нежным образом «хорошей девочки»

Бейонсе порадовала фанатов нежным образом «хорошей девочки»

Сегодня, 16:33
Популярная певица Бейонсе из числа тех счастливиц, которые смело могут экспериментировать со стилем одежды и в любом из них выглядеть превосходно. На сей раз звезда решила предстать в нежном и трогательном образе, который фанаты уже назвали «а-ля хорошая девочка».

Бейонсе порадовала фанатов нежным образом «хорошей девочки»

 

В аккаунте Бейонсе в Instagram появилась целая серия фотоснимков в бледно-розовом платье с рюшами. Поклонники в комментариях отметили, что так и должная выглядеть юная леди благородных кровей.

Бейонсе порадовала фанатов нежным образом «хорошей девочки»

 

К платью были подобраны стильные аксессуары – тут певицу ее отменный вкус тоже не подвел. В тон птичьему принту на платье звезда подобрала туфельки с открытым носком и пастельную сумочку-портфель с элегантным декором. Свою кожу цвета кофе с молоком знаменитость подчеркнула темной помадой, а рыжие волосы скромно собрала в «мальвинку», позволяя прядям сзади свободно спадать на спину. Недавно фанаты активно обсуждали выход Бейонсе на благотворительный аукцион в золотом платье. Вместе с певицей мероприятие, организованное ее матерью Тиной Ноулз, посетили ее муж Дже Зи и дочь Блу Айви.
Дарья Светозарова
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