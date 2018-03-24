Александр Панайотов поведал о возможном уходе Киркорова со сцены

У каждого артиста есть свое представление о карьерном развитии. Вот так и у Филиппа Киркорова. Об этом общественности поведал исполнитель Александр Панайотов, когда был в эфире программы «Вечерний Ургант».

На программе «Вечерний Ургант» Александр Панайотов рассказал, что, возможно, Филипп Киркоров уйдет со сцены на некоторое время. Помимо этого, ведущий программы Иван Ургант спросил у артиста, как создавалась его композиция «Черные нити». На это певец ответил, что некоторое время назад эту песню исполнить предложил ему Киркоров. Неожиданно для всех Панайотов признался, что Киркоров может уйти в отпуск.

Анна Котова

Исполнитель поведал, что утром ему позвонил Киркоров и начал разговор, что в его карьере пока пауза. Однако журналистам Александр сказал, что у исполнителя много песен и последняя «Цвет настроения синий» - это последняя композиция перед творческим отпуском, скорее всего, Филипп решил немного отдохнуть. По этому поводу журналисты задали вопрос самому Киркорову, на что певец ответил, что не понимает о чем идет речь. Также Филипп заявил, что каждый слышит то, что хочет услышать. Помимо этого Киркоров сказал, что он очень известен дизайнерам одежды за границей, так как тратит много денег на прекрасные костюмы. Дело в том, что французская и итальянская одежда долго носится.