Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Жительнице Уэльса 2 года не могут удалить застрявший в руке контрацептивный имплантат Вратари жестко раскритиковали мяч ЧМ-2018 Поклонники сравнили Анастасию Костенко с Анджелиной Джоли В Волоколамске жители устроили митинг против свалки «Ядрово» Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой Цымбалюк-Романовская поведала, как Джигарханян отдавал долги Табакову Девочка в розовом из Волоколамска вступила в борьбу со свалками в родном городе "Русская Кардашьян" еле уместила огромную грудь в миниатюрный топ Бузова станет гостьей на премьере шоу Басты «Так выглядят настоящие мужчины»: Иосиф Пригожин шокирован поступком Грудинина В Сиднее 50-летняя пенсионерка похудела на 31,6 кг благодаря необычной диете Сестры Бузовы трогательно поздравили маму с днем рождения
| | Александр Панайотов поведал о возможном уходе Киркорова со сцены

Александр Панайотов поведал о возможном уходе Киркорова со сцены

Сегодня, 16:39
У каждого артиста есть свое представление о карьерном развитии. Вот так и у Филиппа Киркорова. Об этом общественности поведал исполнитель Александр Панайотов, когда был в эфире программы «Вечерний Ургант».

Александр Панайотов поведал о возможном уходе Киркорова со сцены

 

На программе «Вечерний Ургант» Александр Панайотов рассказал, что, возможно, Филипп Киркоров уйдет со сцены на некоторое время. Помимо этого, ведущий программы Иван Ургант спросил у артиста, как создавалась его композиция «Черные нити». На это певец ответил, что некоторое время назад эту песню исполнить предложил ему Киркоров. Неожиданно для всех Панайотов признался, что Киркоров может уйти в отпуск.

Александр Панайотов поведал о возможном уходе Киркорова со сцены

 

Исполнитель поведал, что утром ему позвонил Киркоров и начал разговор, что в его карьере пока пауза. Однако журналистам Александр сказал, что у исполнителя много песен и последняя «Цвет настроения синий» - это последняя композиция перед творческим отпуском, скорее всего, Филипп решил немного отдохнуть. По этому поводу журналисты задали вопрос самому Киркорову, на что певец ответил, что не понимает о чем идет речь. Также Филипп заявил, что каждый слышит то, что хочет услышать. Помимо этого Киркоров сказал, что он очень известен дизайнерам одежды за границей, так как тратит много денег на прекрасные костюмы. Дело в том, что французская и итальянская одежда долго носится.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Александр Панайотов намекнул на скорую свадьбу
Александр Панайотов намекнул на скорую свадьбу

Популярный исполнитель Александр Панайотов намекнул на скорую свадьбу, отметив, что ему 33 и в этом возрасте пора иметь много детей, "не говоря уже о жене".

Александр Панайотов вспоминает об Урганте и Лепсе
Александр Панайотов вспоминает об Урганте и Лепсе

6 марта гостем известного шоу «Вечерний Ургант» стал популярный российский певец, участник телешоу «Голос» и «Народный артист» Александр Панайотов. В беседе с

Панайотов предлагает участнику от РФ спеть на «Евровидении» в Киеве объединяющую песню
Панайотов предлагает участнику от РФ спеть на «Евровидении» в Киеве объединяющую песню

Популярный певец Александр Панайотов предлагает участнику от РФ спеть на «Евровидении» в Киеве объединяющую песню. Музыкальный исполнитель полагает, что

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости