Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

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Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Сексуальная Анна Хилькевич раскрыла секреты привлекательной внешности

Сексуальная Анна Хилькевич раскрыла секреты привлекательной внешности

Сегодня, 16:31
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич объяснила поклонникам в Instagram, на какие жертвы необходимо идти девушкам, чтобы хорошо выглядеть. Для этого нужно лишь правильно питаться, заниматься спортом, ходить в спа-салоны, загорать, но при этом не навредить здоровью.

Сексуальная Анна Хилькевич раскрыла секреты привлекательной внешности

 

Помимо вышеперечисленных требований, девушкам нужно мыслить положительно, так как в этом случае появится больше шансов привлечь внимание интересных мужчин. По словам Хилькевич, она является оптимисткой, поэтому по последнему пункту в списке необходимых вещей для прекрасной формы у нее проблем нет. По другим пунктам вопросы имеются. Пользователи не согласны с мнением актрисы. По словам юзеров, Хилькевич соответствует всем необходимым требованиям и может считать себя настоящей красоткой.

Поклонники назвали звезду шикарной женщиной. Девушки поблагодарили наставницу за краткий курс красоты и пообещали следовать ее рекомендациям. Один из подписчиков уверенно написал: «Все пункты соблюдаете. Не скромничайте». Хилькевич вместе с секретами красоты опубликовала новую фотографию, на которой предстала в сексуальном образе. За 15 минут снимок набрал более 25,3 тысяч отметок «Нравится».
Домбровский Сергей
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