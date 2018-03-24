Сексуальная Анна Хилькевич раскрыла секреты привлекательной внешности

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич объяснила поклонникам в Instagram, на какие жертвы необходимо идти девушкам, чтобы хорошо выглядеть. Для этого нужно лишь правильно питаться, заниматься спортом, ходить в спа-салоны, загорать, но при этом не навредить здоровью.

Домбровский Сергей

Помимо вышеперечисленных требований, девушкам нужно мыслить положительно, так как в этом случае появится больше шансов привлечь внимание интересных мужчин. По словам Хилькевич, она является оптимисткой, поэтому по последнему пункту в списке необходимых вещей для прекрасной формы у нее проблем нет. По другим пунктам вопросы имеются. Пользователи не согласны с мнением актрисы. По словам юзеров, Хилькевич соответствует всем необходимым требованиям и может считать себя настоящей красоткой.Поклонники назвали звезду шикарной женщиной. Девушки поблагодарили наставницу за краткий курс красоты и пообещали следовать ее рекомендациям. Один из подписчиков уверенно написал: «Все пункты соблюдаете. Не скромничайте». Хилькевич вместе с секретами красоты опубликовала новую фотографию, на которой предстала в сексуальном образе. За 15 минут снимок набрал более 25,3 тысяч отметок «Нравится».