Катя Варнава призналась, почему до сих пор не замужем

Известная российская телеведущая и юмористка Катя Варнава призналась своим многочисленным поклонникам в том, почему она до сих пор не вышла замуж. В сети Instagram Варнава опубликовала видеозапись, объясняющую её одиночество.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Кати Варнавы появилась новая видеозапись, которая заставила от души посмеяться большинство её подписчиков. В описании к видео Варнава шутливо пояснила, что опубликованный видеоролик объясняет отсутствие кольца на её безымянном пальце и постоянного мужчины в её жизни. На видео запечатлён момент выступления Кати на сцене, где она в миниатюрной зарисовке объясняла хирургу, зачем ей нужно отрубить безымянный палец.Медицинский специалист выразил своё недоумение относительно запроса Кати, пояснив, что палец можно отредактировать, придав ему нужную форму. Однако, Варнава настояла на его удалении, так как вернувшись с отпуска, она обнаружила, что потеряла кольцо, подаренное мужем, что он ей никак не простит, а отсутствие пальца может всё объяснить.