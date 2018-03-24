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| | Поклонники сравнили Анастасию Костенко с Анджелиной Джоли

Поклонники сравнили Анастасию Костенко с Анджелиной Джоли

Сегодня, 15:59
Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова продемонстрировала на своей странице в Instagram снимок, который напомнил Анджелину Джоли в молодости. Таким образом, Анастасию Костенко (Тарасова) подписчики прозвали «русской женой Брэда Питта».

Поклонники сравнили Анастасию Костенко с Анджелиной Джоли

 

Дмитрий Тарасов – это бывший муж певицы Ольги Бузовой. Если же звезду «Дома-2» никогда и не сравнивали с Анджелиной Джоли, то ростовская модель, ставшая женой футболиста, удостоилась этого звания. Уже на следующей неделе Костенко, сменившая фамилию после свадьбы на Тарасову, отметит 24-летие. Юная ростовская модель приняла участие в необычной фотосессии.

Поклонники сравнили Анастасию Костенко с Анджелиной Джоли

 

Результаты она опубликовала на своей странице в Instagram. На кадрах можно заметить сексуальный взгляд ростовской модели. Тарасова при этом прозвали Брэд Питтом. Вот только журналисты «ВладТайм» обратили внимание, что между Джоли и Питтом уже долгое время происходят ссоры, чего на данный момент не наблюдается в семье футболиста. Часть подписчиков девушки любит сравнивать нынешнюю и бывшую жену Тарасова.

На этот раз большинство сошлось во мнении, что Бузова сильно уступает Костенко. Сама же ростовская модель никак не стала комментировать такие сравнения с Джоли.
Вещий Олег
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