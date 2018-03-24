Принц-оладушек: Лена Миро назвала Гарри Уэльского подкаблучником

Знаменитая скандальная блогер Лена Миро в своем блоге обозвала принца Гарри подкаблучником. Дело в том, что принц еще не женился на своей избраннице Меган Маркл, а она уже выносит ему мозг.

В своем блоге Лена Миро написала, что до недавнего времени считала, что принц Гарри - нормальный симпатичный молодой человек, а оказалось совсем наоборот. Блогер написала, что принц повстречал Меган и влюбился в нее. Пара решила сыграть свадьбу в мае нынешнего года. Однако до свадьбы Меган Марк заявила своему возлюбленному, что он должен следить за своим здоровьем, так как его сперма может оказаться некачественной. Также Лена написала, что она, конечно, негативно относится к курению, алкоголю и прочему, но ситуация с будущей королевской четой просто шокировала знаменитость.

Анна Котова

Принц Гарри полностью последовал требованию своей невесты, а не потому что сам так захотел. Миро написала, что это типичное поведение «оладушка-подкаблучника». Все это ассоциируется у блогера с тем, что молодой человек полностью выполняет требования девушки, а она всем своим подругам потом рассказывает, что она такая молодец – построила свои успешные и счастливые отношения. Лена Мира так и не смогла понять, почему принц так себя ведет, ведь он не обычный ботаник, на которого не посмотрит ни одна девушка. В завершении блогер написала, что всеми мужчинами так легко манипулировать, превращая их в полный ноль.