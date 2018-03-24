Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

В Волоколамске жители устроили митинг против свалки «Ядрово» Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой Цымбалюк-Романовская поведала, как Джигарханян отдавал долги Табакову Девочка в розовом из Волоколамска вступила в борьбу со свалками в родном городе "Русская Кардашьян" еле уместила огромную грудь в миниатюрный топ Бузова станет гостьей на премьере шоу Басты «Так выглядят настоящие мужчины»: Иосиф Пригожин шокирован поступком Грудинина В Сиднее 50-летняя пенсионерка похудела на 31,6 кг благодаря необычной диете Сестры Бузовы трогательно поздравили маму с днем рождения Гитарист из Екатеринбурга снял клип на фоне падающей башни В Волгоградской области мужчина во время драки подстрелил обидчика Канделаки после слухов о беременности показала плоский живот
| | Принц-оладушек: Лена Миро назвала Гарри Уэльского подкаблучником

Принц-оладушек: Лена Миро назвала Гарри Уэльского подкаблучником

Сегодня, 15:57
Знаменитая скандальная блогер Лена Миро в своем блоге обозвала принца Гарри подкаблучником. Дело в том, что принц еще не женился на своей избраннице Меган Маркл, а она уже выносит ему мозг.

Принц-оладушек: Лена Миро назвала Гарри Уэльского подкаблучником

 

В своем блоге Лена Миро написала, что до недавнего времени считала, что принц Гарри - нормальный симпатичный молодой человек, а оказалось совсем наоборот. Блогер написала, что принц повстречал Меган и влюбился в нее. Пара решила сыграть свадьбу в мае нынешнего года. Однако до свадьбы Меган Марк заявила своему возлюбленному, что он должен следить за своим здоровьем, так как его сперма может оказаться некачественной. Также Лена написала, что она, конечно, негативно относится к курению, алкоголю и прочему, но ситуация с будущей королевской четой просто шокировала знаменитость.

Принц-оладушек: Лена Миро назвала Гарри Уэльского подкаблучником

 

Принц Гарри полностью последовал требованию своей невесты, а не потому что сам так захотел. Миро написала, что это типичное поведение «оладушка-подкаблучника». Все это ассоциируется у блогера с тем, что молодой человек полностью выполняет требования девушки, а она всем своим подругам потом рассказывает, что она такая молодец – построила свои успешные и счастливые отношения. Лена Мира так и не смогла понять, почему принц так себя ведет, ведь он не обычный ботаник, на которого не посмотрит ни одна девушка. В завершении блогер написала, что всеми мужчинами так легко манипулировать, превращая их в полный ноль.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
«Женщина с взглядом влюблённой коровы»: Лена миро раскритиковала невесту принца Гарри
«Женщина с взглядом влюблённой коровы»: Лена миро раскритиковала невесту принца Гарри

Интернет-блогер сети LiveJournal Лена Миро раскритиковала бывшую американскую актрису Меган Маркл, которая ради королевской свадьбы и любви к принцу Гарри была

Принц Гарри и Меган Маркл сообщили о помолвке
Принц Гарри и Меган Маркл сообщили о помолвке

В интернете представитель королевской семьи написал, что принц Гарри и американская актриса Меган Маркл помолвлены.

Принц Гарри и Меган Маркл сыграют свадьбу на пляже
Принц Гарри и Меган Маркл сыграют свадьбу на пляже

По информации, полученной от международных СМИ, Принц Гарри и Меган Маркл проведут свою свадьбу на пляже Ямайки.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости