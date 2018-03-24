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| | Рэпер Фараон опубликовал трек «Узы Моба»

Рэпер Фараон опубликовал трек «Узы Моба»

Сегодня, 15:48
Через неделю после обнародования песни «Убийца» рэп-исполнитель Фараон опубликовал в социальных сетях и на видеохостинге YouTube новый трек «Узы Моба». Композиция войдет в «RedЯum: Redflix Serie».

Рэпер Фараон опубликовал трек «Узы Моба»

 

Пользователи Сети активно обсуждают трек «Узы Моба» от Фараона. Можно встретиться с восторженными комментариями, восхваляющими профессионализм хип-хоп музыканта и с обратной точкой зрения относительно талантов этого молодого человека. Вместе с похвалой встречается и жесткая критика в адрес рэпера. Некоторым юзерам кажется, что Фараон не сильно старался, создавая «Узы Моба». По мнению пользователей, композиция «Убийца» сделана качественнее. Подписчики прослушивают трек по несколько раз и не понимают, зачем Фараон создал эту тему.

Нашлись и те, кто восторгается творчеством рэпера. Для истинных фанатов плохих композиций данного музыканта просто не существует. Они рекомендуют ему продолжать писать треки в том же духе и не обращать внимание не критику.
Домбровский Сергей
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