Рэпер Фараон опубликовал трек «Узы Моба»

Пользователи Сети активно обсуждают трек «Узы Моба» от Фараона. Можно встретиться с восторженными комментариями, восхваляющими профессионализм хип-хоп музыканта и с обратной точкой зрения относительно талантов этого молодого человека. Вместе с похвалой встречается и жесткая критика в адрес рэпера. Некоторым юзерам кажется, что Фараон не сильно старался, создавая «Узы Моба». По мнению пользователей, композиция «Убийца» сделана качественнее. Подписчики прослушивают трек по несколько раз и не понимают, зачем Фараон создал эту тему.
Нашлись и те, кто восторгается творчеством рэпера. Для истинных фанатов плохих композиций данного музыканта просто не существует. Они рекомендуют ему продолжать писать треки в том же духе и не обращать внимание не критику.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях