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| | Откровение дня: Кристина Асмус фанатеет от группы «Руки вверх»

Откровение дня: Кристина Асмус фанатеет от группы «Руки вверх»

Сегодня, 15:47
Популярная актриса Кристина Асмус не стесняется признаться, что тоже родом из 90-х. Как и практически любая девочка постсоветского пространства она тогда слушала группу «Руки вверх» и мечтала, чтобы на нее обратил внимание Сергей Жуков.

Откровение дня: Кристина Асмус фанатеет от группы «Руки вверх»

 

Сегодня Асмус решила признаться, что действительно фанатела от «Руки вверх», напевала в душе «Забирай меня скорей» и мечтала уехать с любимым за сто морей. На ее страничке в Instagram появилось фото, на котором Кристина изображена с поднятыми вверх руками. На ней модный для конца 90-х и нулевых темный вязаный укороченный свитер и спортивные штаны. Девушка замерла в танцевальном движении. Фото она подписала «Фанатка «Руки вверх».

Пользователи положительно оценили признание Кристины и назвали его «откровением дня». «Руки вверх, когда слышишь «Руки вверх», - каламбурил один из подписчиков. Другие ограничились стандартными комплиментами в адрес актрисы, назвали ее красавицей, а также поинтересовались, где ей удалось отхватить такой стильный винтаж. Всего за минуту снимок набрал более 21,7 тысячи лайков.
Дарья Светозарова
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