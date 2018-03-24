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| | Поклонники негодуют, что Ольга Бузова поздравила маму позже своей сестры

Поклонники негодуют, что Ольга Бузова поздравила маму позже своей сестры

Сегодня, 15:29
Анна, младшая сестра известной звезды Ольги Бузовой, поздравила свою маму Ирину с днем рождения. Она поблагодарила её за то, что она всегда верила в своих дочерей.

Поклонники негодуют, что Ольга Бузова поздравила маму позже своей сестры

 

Публикация Анны в Instagram содержит в себе видеозапись, в начале которой Ольга Бузова поздравляет маму со сцены, а также ряд совместных фотографий. Кроме этого младшая из сестер добавила поздравительную запись. В ней она благодарит маму за то, что она всегда была для Анны с Ольгой подругой, надежной поддержкой и главным мотиватором. Она отметила, как они её любят и ценят. «Спасибо за жизнь», - отметила в конце публикации Анна.

Схожими словами начинается публикация и старшей дочери – Ольги Бузовой. Она позже сестры опубликовала поздравления, что успело вызвать негодование поклонников обеих из сестер. Поклонников певицы удивило то, что в первую очередь она решила обратить внимание на саму себя в публикациях, и только потом вспомнила о дне рождения матери. В своей записи Ольга отметила, что на данный момент Ирина отдыхает в Сингапуре.
Павел Селивёрстов
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