Поклонники негодуют, что Ольга Бузова поздравила маму позже своей сестры

Анна, младшая сестра известной звезды Ольги Бузовой, поздравила свою маму Ирину с днем рождения. Она поблагодарила её за то, что она всегда верила в своих дочерей.

Павел Селивёрстов

Публикация Анны в Instagram содержит в себе видеозапись, в начале которой Ольга Бузова поздравляет маму со сцены, а также ряд совместных фотографий. Кроме этого младшая из сестер добавила поздравительную запись. В ней она благодарит маму за то, что она всегда была для Анны с Ольгой подругой, надежной поддержкой и главным мотиватором. Она отметила, как они её любят и ценят., - отметила в конце публикации Анна.Схожими словами начинается публикация и старшей дочери – Ольги Бузовой. Она позже сестры опубликовала поздравления, что успело вызвать негодование поклонников обеих из сестер. Поклонников певицы удивило то, что в первую очередь она решила обратить внимание на саму себя в публикациях, и только потом вспомнила о дне рождения матери. В своей записи Ольга отметила, что на данный момент Ирина отдыхает в Сингапуре.