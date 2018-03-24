Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Экстрасенс и участник «Дома-2» Георгий Малиновский ослеп

Экстрасенс и участник «Дома-2» Георгий Малиновский ослеп

Сегодня, 15:23
Экс-участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Георгий Малиновский болеет страшной болезнью. О своем неутешительном диагнозе он рассказал журналистам.

Экстрасенс и участник «Дома-2» Георгий Малиновский ослеп

 

Георгий Малиновский рассказал, что в последнее время у него стало ухудшаться зрение. Скорее всего, это и привело к микроинсульту. Медики обнаружили у Георгия дистрофию сетчатки глаза, разрыв, который уже нельзя оперировать. Малиновскому опасно ходить одному, так как он может не заметить какого-то предмета под ногами и пострадать. Сейчас экстрасенс собирает необходимые документы, чтобы оформить инвалидность. Молодого человека поддерживает его супруга. Также Георгий сказал, что после оформления инвалидности он будет получать каждый месяц 7500 рублей.

Экс-участник «Дома-2» не опускает руки и не отчаивается. Малиновский заявил, что работу не бросит. Знаменитость надеется завоевать место в тройке лучших музыкантов в мире, так как его благоверной не нужен муж, превратившийся в размазню. По словам экстрасенса, его дар ясновидения с каждым днем становится сильнее. Григорий сказал, что сейчас чувствует большой прилив магической силы.
Анна Котова
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