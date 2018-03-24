Экстрасенс и участник «Дома-2» Георгий Малиновский ослеп

Экс-участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Георгий Малиновский болеет страшной болезнью. О своем неутешительном диагнозе он рассказал журналистам.

Анна Котова

Георгий Малиновский рассказал, что в последнее время у него стало ухудшаться зрение. Скорее всего, это и привело к микроинсульту. Медики обнаружили у Георгия дистрофию сетчатки глаза, разрыв, который уже нельзя оперировать. Малиновскому опасно ходить одному, так как он может не заметить какого-то предмета под ногами и пострадать. Сейчас экстрасенс собирает необходимые документы, чтобы оформить инвалидность. Молодого человека поддерживает его супруга. Также Георгий сказал, что после оформления инвалидности он будет получать каждый месяц 7500 рублей.Экс-участник «Дома-2» не опускает руки и не отчаивается. Малиновский заявил, что работу не бросит. Знаменитость надеется завоевать место в тройке лучших музыкантов в мире, так как его благоверной не нужен муж, превратившийся в размазню. По словам экстрасенса, его дар ясновидения с каждым днем становится сильнее. Григорий сказал, что сейчас чувствует большой прилив магической силы.