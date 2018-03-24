Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

В Волоколамске жители устроили митинг против свалки «Ядрово» Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой Цымбалюк-Романовская поведала, как Джигарханян отдавал долги Табакову Девочка в розовом из Волоколамска вступила в борьбу со свалками в родном городе "Русская Кардашьян" еле уместила огромную грудь в миниатюрный топ Бузова станет гостьей на премьере шоу Басты «Так выглядят настоящие мужчины»: Иосиф Пригожин шокирован поступком Грудинина В Сиднее 50-летняя пенсионерка похудела на 31,6 кг благодаря необычной диете Сестры Бузовы трогательно поздравили маму с днем рождения Гитарист из Екатеринбурга снял клип на фоне падающей башни В Волгоградской области мужчина во время драки подстрелил обидчика Канделаки после слухов о беременности показала плоский живот
| | Цымбалюк-Романовская поведала, как Джигарханян отдавал долги Табакову

Цымбалюк-Романовская поведала, как Джигарханян отдавал долги Табакову

Сегодня, 14:59
Бывшая супруга прославленного отечественного актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о том, как артист получил инсульт, стараясь отдать деньги, одолженные у Олега Табакова.

Цымбалюк-Романовская поведала, как Джигарханян отдавал долги Табакову

 

По словам Виталины, для приобретения дома в США Армену Джигарханяну потребовалось 150 тысяч долларов, которые ему пришлось занять у усопшего артиста кино и театра Олега Табакова. Цымбалюк-Романовская заметила, что стараясь расплатиться со своими долгами перед Табаковым, Джигарханян устраивал многочисленные гастроли. Бывшая супруга Армена добавила, что из-за излишне интенсивного рабочего графика, который был необходим Джигарханяну для увеличения его заработка, у него случился инсульт.

Также Виталина подчеркнула, что Джигарханян никогда не бедствовал, имея приличные оклады и пенсию народного артиста, поэтому все сплетни о том, что она бросила его с грошами в кармане, вовсе не соответствуют действительности.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Наследник Джигарханяна раскритиковал платье Цымбалюк-Романовской
Наследник Джигарханяна раскритиковал платье Цымбалюк-Романовской

Сын актера Армена Джигарханяна пришел на передачу «Пусть говорят», где присутствовала экс-жена Народного артиста Виталина Цымбалюк-Романовская. Степану

Сын Джигарханяна считает, что Цымбалюк-Романовская покусилась на святое
Сын Джигарханяна считает, что Цымбалюк-Романовская покусилась на святое

Приёмный сын Армена Джигарханяна, его возможный наследник, считает, что Виталина Цымбалюк-Романовская покусилась на святое. Степан Джигарханян осуждает третью

Жене Армена Джигарханяна угрожают расправой
Жене Армена Джигарханяна угрожают расправой

Молодая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская написала заявление в полицию об угрозах. Ей угрожают расправой с помощью серной кислоты. Как

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости