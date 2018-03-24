Цымбалюк-Романовская поведала, как Джигарханян отдавал долги Табакову

Бывшая супруга прославленного отечественного актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о том, как артист получил инсульт, стараясь отдать деньги, одолженные у Олега Табакова.

Александр Вест

По словам Виталины, для приобретения дома в США Армену Джигарханяну потребовалось 150 тысяч долларов, которые ему пришлось занять у усопшего артиста кино и театра Олега Табакова. Цымбалюк-Романовская заметила, что стараясь расплатиться со своими долгами перед Табаковым, Джигарханян устраивал многочисленные гастроли. Бывшая супруга Армена добавила, что из-за излишне интенсивного рабочего графика, который был необходим Джигарханяну для увеличения его заработка, у него случился инсульт.Также Виталина подчеркнула, что Джигарханян никогда не бедствовал, имея приличные оклады и пенсию народного артиста, поэтому все сплетни о том, что она бросила его с грошами в кармане, вовсе не соответствуют действительности.