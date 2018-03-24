Самбурская: Критика моды появляется из-за ее непонимания

Отечественная актриса Анастасия Самбурская говорит, что современную моду не каждый человек может понять, поэтому зачастую людям проще критиковать новый стиль. Знаменитость дала совет женщинам, что не стоит сразу критиковать, нужно учиться понимать направления в моде и правильно реагировать на них.

Анна Котова

На страницу артистки пользователи заметили новый пост, который вызвал среди подписчиков активное обсуждение. Споры начались из-за того, что Самбурская высказала свое мнение по поводу новых тенденций в моде и по поводу людей, которые, не понимая нового стиля, критикуют все вокруг. Актриса призналась, что она не спец по этому поводу, но не может молчать об элементарном. Анастасия говорит, что классика для большинства людей является вечным, однако некоторые новинки в этом стиле, которые надевают на себя звезды, вызывают массу критики и непонимания.Самбурская понимает, что такую реакцию на новинки в моде вызывает то, большинство вещей, не относящиеся к классической моде, стоят очень дорого, а некоторые вещи невозможно носить в той или иной ситуации. Именно поэтому люди их глубинки критикуют сапоги «до бёдер» или туфли-носки, которые приобрести нет возможности или надевать некуда. В завершении своего поста артистка написала, что критиковать новые брендовые вещи – это не совсем благородное дело.