"Русская Кардашьян" еле уместила огромную грудь в миниатюрный топ

Всемирно известная модель Анастасия Квитко, более знакомая своим многочисленным фанатам по прозвищу «русская Кардашьян», шокировала своих поклонников очередной фотографией, опубликованной в Сети, на которой её массивная грудь едва уместилась в миниатюрном топе.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Квитко нередко появляются весьма провокационные и эротичные снимки, демонстрирующие все прелести тела модели, подвергшегося многочисленным метаморфозам после дорогостоящих пластических операций. Причем "русская Кардашьян" настаивает на том, что ее тело - лишь дар природы. Очередной снимок, опубликованный в её микроблоге, продемонстрировал грудь Квитко внушительных размеров. Бюст стремился вырваться наружу из топика, который был явно не по размеру российской красавице.В комментариях красоту Квитко стали расхваливать не только фанаты из России, но и множество поклонников Анастасии из-за рубежа. Заметим, менее чем за полчаса публикация модели набрала более 17 тысяч лайков.