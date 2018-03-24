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| | «Так выглядят настоящие мужчины»: Иосиф Пригожин шокирован поступком Грудинина

«Так выглядят настоящие мужчины»: Иосиф Пригожин шокирован поступком Грудинина

Сегодня, 14:06
Продюсер Иосиф Пригожин одним из первых прокомментировал смелый поступок Павла Грудинина, назвав его «настоящим мужчиной». Поклонники посмели с ним не согласиться.

«Так выглядят настоящие мужчины»: Иосиф Пригожин шокирован поступком Грудинина

 

Напомним, Грудинин поспорил с Юрием Дудём, что сбреет свои усы, если наберёт меньше 15 процентов голосов избирателей на выборах президента России. Исходя из опубликованной ЦИК информации, Грудинин занял второе место, не набрав заветных 15 процентов. После этого в Сети стали появляться картинки с безусым политиком и бритвенные станки. К травле намёками присоединился и продюсер. Он написал: «Готов подарить господину Грудинину Павлу Николаевичу бритву. Доверие людей можно заслужить, только выполняя свои обещания. Жду адрес, куда доставить Gillette, лучше которого для мужчины нет».

Теперь же Пригожин публикует реальный снимок политика, который прокомментировал так: «Он сдержал своё слово! Вот так выглядят настоящие мужчины». Поклонники Иосифа Пригожина не стали разбрасываться словами и назвать поступок мужским. Хотя если вспомнить, что сам Грудинин трепетно относился к растительности на лице, то в чём-то с продюсером можно согласиться. А люди просят Павла Николаевича на следующих выборах поспорить на бритую голову.
Елизавета Трюфель
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