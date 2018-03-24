"Дом-2": Майя Донцова призналась, чем занимается с любимым в постели

В своем Instagram-аккаунте участница скандального проекта «Дом-2» Майя Донцова призналась своим подписчикам, чем именно она занимается с любимым в постели. В доказательство знаменитость опубликовала на своей странице фотографию.

На новой публикации влюбленная пара Майя Донцова и Алексей Купин изображены в постели. Однако больше всего интрига накалилась из-за того, что пара изображена в момент, когда собрались съесть пиццу. Алексей изображен в одних шортах, что привело в восторг фанаток, а Майя в сексуальном пинюаре. Снимок Донцова сопроводила постом, в котором написала, что скоро в Санкт-Петербурге пройдет кастинг на телестройку. Также она написала, что все участники шоу ждут молодых людей и девушек, которые не смогли еще найти свою любовь.

Анна Котова

Поклонники не остались в стороне от публикации и оставили свои комментарии. Одни писали, что Майе стоит пользоваться моментом, пока Алексей разрешил ей покушать пиццы. Другие написали оскорбления в сторону девушки. Они написали, что она «тупая» и не подходит для такого красивого и сексуального молодого человека, как Купин. Один из подписчиков написал обращение к Алексею, чтобы он ее бросал.