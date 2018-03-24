Актриса из сериала «Мажор» Любовь Аксенова поведала формулу стройности

Звезда сериала «Мажор» Любовь Аксенова рассказала, что заставило ее отказаться от вредной пищи и так называемого кинокорма. В ее аккаунте в соцсети появилась запись health food freak, но актриса уточняет, что не стоит думать, будто она ест исключительно отварную капусту.

Дарья Светозарова

Актриса однажды во время съемок заказала себе легкий обед. Она рассчитывала поесть за 20 минут, а оставшийся перерыв использовать для подготовки к роли. Любовь заказала рис, рыбу и легонький суп, однако даже такой обед разморил ее и девушка вместо подготовки к следующей сцене уснула. Она почувствовала тяжесть во всем теле и поняла, что нужно подбирать другой рацион.Проштудировав несколько книг по здоровому питанию Аксенова открыла для себя овощную диету. Втянулась она быстро и даже стала получать от еды удовольствие. Любовь признается, что задачу ей облегчил ее муж Павел, который также оказался поклонником веганских диет. Любопытно, что супруги пришли к мысли начать овощную диету практически одновременно и независимо друг от друга. Когда они поделились своими планами, то пришли в неописуемый и, как уточняет Любовь, щенячий восторг. А закрепили свое решением супруги походом в сыроедческий ресторан и пробой новых блюд.