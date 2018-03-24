Актриса из сериала «Мажор» Любовь Аксенова поведала формулу стройности

Актриса однажды во время съемок заказала себе легкий обед. Она рассчитывала поесть за 20 минут, а оставшийся перерыв использовать для подготовки к роли. Любовь заказала рис, рыбу и легонький суп, однако даже такой обед разморил ее и девушка вместо подготовки к следующей сцене уснула. Она почувствовала тяжесть во всем теле и поняла, что нужно подбирать другой рацион.
Проштудировав несколько книг по здоровому питанию Аксенова открыла для себя овощную диету. Втянулась она быстро и даже стала получать от еды удовольствие. Любовь признается, что задачу ей облегчил ее муж Павел, который также оказался поклонником веганских диет. Любопытно, что супруги пришли к мысли начать овощную диету практически одновременно и независимо друг от друга. Когда они поделились своими планами, то пришли в неописуемый и, как уточняет Любовь, щенячий восторг. А закрепили свое решением супруги походом в сыроедческий ресторан и пробой новых блюд.
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