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| | Бузова станет гостьей на премьере шоу Басты

Бузова станет гостьей на премьере шоу Басты

Сегодня, 14:22
Известный российский музыкант Василий Вакуленко, более знакомый его многочисленным поклонникам по псевдониму Баста, рассказал в Сети о своём новом шоу, первой гостьей которого станет знаменитая певица Ольга Бузова.

Бузова станет гостьей на премьере шоу Басты

 

В официальном Instagram-аккаунте рэпера Баста нередко появляются видеоматериалы, на которых запечатлён сам Василий Вакуленко. Однако в этот раз поклонники рэпера были удивлены, увидев лицо Ольги Бузовой на его странице. Как выяснилось, рэп-исполнитель загрузил видеоролик, на котором Ольга Бузова рассказала о том, что в премьере нового шоу Басты под названием GazLive она станет первой гостьей. Бузова заявила, что готова ответить на все имеющиеся вопросы подписчиков, а также заверила, что скучно на шоу не будет.

Стоит отметить, многие фанаты Басты в комментариях нелестно отозвались о его решении «спеться» с Бузовой, которая, по их словам, оккупировала уже все экраны, а теперь добралась и до рэпа. Однако, высказались также и поклонники Бузовой, выразившие свою радость относительно сотрудничества столь талантливых личностей. Ранее ходили слухи, что первым гостем нового шоу станет популярный блогер Юрий Дудь.
Александр Вест
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