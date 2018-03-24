Бузова станет гостьей на премьере шоу Басты

Известный российский музыкант Василий Вакуленко, более знакомый его многочисленным поклонникам по псевдониму Баста, рассказал в Сети о своём новом шоу, первой гостьей которого станет знаменитая певица Ольга Бузова.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте рэпера Баста нередко появляются видеоматериалы, на которых запечатлён сам Василий Вакуленко. Однако в этот раз поклонники рэпера были удивлены, увидев лицо Ольги Бузовой на его странице. Как выяснилось, рэп-исполнитель загрузил видеоролик, на котором Ольга Бузова рассказала о том, что в премьере нового шоу Басты под названием GazLive она станет первой гостьей. Бузова заявила, что готова ответить на все имеющиеся вопросы подписчиков, а также заверила, что скучно на шоу не будет.Стоит отметить, многие фанаты Басты в комментариях нелестно отозвались о его решении «спеться» с Бузовой, которая, по их словам, оккупировала уже все экраны, а теперь добралась и до рэпа. Однако, высказались также и поклонники Бузовой, выразившие свою радость относительно сотрудничества столь талантливых личностей. Ранее ходили слухи, что первым гостем нового шоу станет популярный блогер Юрий Дудь.