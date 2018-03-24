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Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | «Она сама во всём виновата»: Александра Черно ответила на возмущения поклонников Хроминой

«Она сама во всём виновата»: Александра Черно ответила на возмущения поклонников Хроминой

Сегодня, 16:59
Участница «Дома-2» Александра Черно отметила на критику поклонников Елены Хроминой. Девушка подчеркнула, что последняя сама во всём виновата, как сообщает «Версия.Инфо».

«Она сама во всём виновата»: Александра Черно ответила на возмущения поклонников Хроминой

 

Совместный поход в караоке, видео с которого потом попало и в Сеть, показал Хромину с не очень красивой стороны. Съёмка ролика и его добавление в Instagram производились Александрой Черно, потому именно её фанаты Елены во всём обвинили. Однако участница «Дома-2» заявила, что Хромина просто слишком много выпила по своей инициативе, а про обнародование видео также сама просила.

«Она сама во всём виновата»: Александра Черно ответила на возмущения поклонников Хроминой

 

Черно указала, что вообще не хотела сначала куда-то идти с Хроминой, а просто решила отпраздновать год пребывания на шоу с Викторией Борисевич. Однако Елену послали с ними. Когда фанаты стали писать, что «это не по-дружески», Черно заметила, что они и Хромина – только коллеги, а близко она и вовсе ни с кем на «Доме-2» не общается. Интернет-пользователи сделали выводы, что «хороши» тут все. Некоторые также уцепились за слова Черно про «коллег», отметив, что это доказывает – «Дом-2» является только шоу по сценарию, а любовь здесь на самом деле никто не строит.

Ирина Летинская
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