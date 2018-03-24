«Она сама во всём виновата»: Александра Черно ответила на возмущения поклонников Хроминой

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Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.
От Редактора
Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.
Поклонники популярной телестройки «Дом-2» шокированы тем, как изменилась внешность эффектной блондинки Елены Хроминой. Зрители отмечают, что девушка растеряла
Участница проекта "Дом-2" Александра Черно еще не полностью оправилась от разрыва со своим бывшим бойфрендом, поэтому не хочет заводить новые отношения.
Телеведущая Ксения Бородина воссоединила сердца участницы «Дом-2» Елены Хроминой и её отца, с которым она не общалась долгое время. Поклонники также вспомнили,