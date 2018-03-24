Счастливый Станислав Бондаренко с детьми покорил соцсети

Популярный актер Станислав Бондаренко, известный по картинам «Провинциалка» и «Верни мою любовь», порадовал своих поклонников позитивным фото, на котором позировал перед камерой вместе со своими детьми.

Пользователи заметили, что актер украинского происхождения Станислав Бондаренко опубликовал на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой предстал перед поклонниками вместе со своими детьми: дочкой Алексией и сыном марком. На фото актер радостно улыбается, а глаза светятся от счастья. Вместе с отцом радостно улыбается и Марк, держа на руках свою сестру. Однако Алексия предстала перед пользователями с загадочным лицом. Поклонники порадовались за своего кумира и нажелали ему всего. Также поклонники отметили, что малышка своим загадочным видом напоминает знаменитую Джаконду.

Анна Котова

Напоминаем, что сейчас у актера Станислава Бондаренко отношения с моделью Аурикой Алехиной, которая и родила знаменитости дочь. Сына Марка родила Станиславу его первая жена Юлия Чиплиева, с которой он расстался из-за романа с Ириной Антоненко. Однако с Юлией у него дружеские отношения.