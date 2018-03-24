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| | Елена Воробей под "Цвет настроения синий" показала зажигательный танец

Елена Воробей под "Цвет настроения синий" показала зажигательный танец

Сегодня, 14:51
Российская юмористка Елена Воробей поддержала флешмоб, основная идея которого станцевать под песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Фанаты короля поп-музыки подвергли критике видеозапись.

Елена Воробей под "Цвет настроения синий" показала зажигательный танец

 

Поклонники Филиппа очень обрадовались новому хиту певца, отметив, что это очередная песня, которая нескоро уйдет из их памяти. Композиция стала популярна среди других представителей шоу-бизнеса, которые стали танцевать под «Цвет настроения синий» и размещать на своих страницах в социальных сетях. Елена Воробей решила поддержать флешмоб, добавив в него своего юмора. Однако поклонники Киркорова посчитали, что подобное видео не должно было появиться. Юмористка просто добавила песню поверх своего старого номера, подписав это все «РЕБАНЬКОДЭНС».

Поклонники Елены восприняли публикацию с восторгом, отметив, что она зарядила их позитивом и заставила повеселиться. Однако подписчики Филиппа Киркорова отметили, что подобные творения выглядят пошло и безвкусно, само выступление они назвали дешевым. Король поп-музыки разместил запись на своей странице, рассказав, что Воробей удалось поднять ему настроение с самого утра.
Павел Селивёрстов
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